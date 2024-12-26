احتفال بعيد الميلاد في الفضاء

أثارت صور احتفال بعيد الميلاد لرائدي الفضاء سونيتا ويليامز وباري بوتش ويلمور، إضافة إلى أشخاص آخرين، على متن مركبة «بوينغ ستارلاينر»، جدلاً واسعاً عبر الإنترنت، حول مصدر قبعات سانتا وشجرة عيد الميلاد وأنواع الزينة وغيرها، حيث تساءل البعض عن مصدرها، لا سيما أن الرائدين عالقان في الفضاء، بعد تعطل محركات مركبة «ستارلاينر»، عقب انطلاق الرحلة في 5 يونيو الماضي، بعدما كانت الخطة الأصلية أن تكون الرحلة لمدة 8 أيام فقط، فيما ينتظر الرائدان عودة مركبة «سبيس إكس دراغون» لنقلهما إلى الأرض.

وأكدت صحيفة «نيويورك بوست»، نقلاً عن وكالة ناسا، أن قبعات سانتا وشجرة عيد الميلاد وأنواع الزينة الأخرى، جزء من شحنة تزن 3 أطنان، أرسلتها «سبيس إكس» أواخر شهر نوفمبر الماضي.