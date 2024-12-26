«محققو الزواج».. مهنة تزدهر في الهند

من مكتب عادي في مركز تسوق في نيودلهي، تمارس بهافنا باليوال وظيفتها «محققة زوجية» تتولى مهام مراقبة ومتابعة لغايات الزواج، وهو قطاع مزدهر في الهند، حيث تختار الأجيال الشابة بشكل متزايد الارتباطات القائمة على التفاهم المتبادل بدلاً من الزيجات التقليدية. لذلك فإن الخطوة الأولى لبعض العائلات عندما يرغب الشباب في الزواج ليست الاستعانة بالتقاليد المتبعة وبمنظم حفلات، بل بمحققين مثل باليوال، يمتلكون أدوات تحقق عالية التقنية للتحقق من مدى ملاءمة الشريك المحتمل. وتوضح شيلا، وهي موظفة في مكتب في نيودلهي، أنها عندما أبلغت برغبة ابنتها في الزواج من صديقها، سارعت إلى الاستعانة بخدمات باليوال.