لوحات فنية «جليدية» يرسمها بزلاجته وقدميه

حين أصبح عاجزاً عن ممارسة شغفه بالجري جراء إصابات بقدميه، قرر المهندس البريطاني سايمون بيك، التحول إلى عوالم شغف أخرى راح معها يمارس رياضتي المشي مسافات طويلة والتزلج على الجليد بأسلوب مثير للاهتمام، مشكلاً بآثار زلاجتيه ورجليه، على الجليد، أنماطاً هندسية وخطوطاً ترسم معاً لوحات فنية على الجليد.

فخطوة بخطوة، وينشئ بيك (54 عاماً)، بعض فنون الثلج بالدوس والتزلج، حسب مواقع إخبارية. ويطلق سايمون على طريقته نوعاً من التوجيه العكسي، ويصمم أنماطه أولاً على الكمبيوتر، وبمجرد دخوله الثلج، يستخدم بوصلة توجيه وشريط قياس لوضع التصميم. ويمكن العثور على لوحاته الثلجية هذه في منتجع التزلج Les Arcs في فرنسا، حيث يقيم سايمون خلال فصل الشتاء.