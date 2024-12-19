أديل في «قفص الاتهام» بسرقة أغنية

قضت محكمة في ريو دي جانيرو في البرازيل بسحب أغنية «منذ مليون سنة» للمغنية البريطانية أديل من المنصات الرقمية بسبب تهم وجهت إليها بالسرقة الفكرية.

وقد يؤدي عدم الامتثال لقرار المحكمة إلى فرض غرامة قدرها 50 ألف ريال برازيلي (أكثر من 8 آلاف دولار)، وأفادت بذلك بوابة G1 الإلكترونية البرازيلية. وأفادت البوابة بأنه تبين أن الأغنية المؤلفة عام 2015 عبارة عن سرقة فكرية لتأليف أغنية Mulheres التابع للملحن تونينيو جيرايس، والذي صدر قبل 20 عاماً، وأداها آنذاك المغني البرازيلي مارتينيو دا فيلا. وقال الملحن: «لقد صدمت لأنني عندما علمت بالأمر، لم أكن أعرف ماذا أفعل، وهي تقريباً النسخة نفسها من الأغنية». ومنعت المحكمة، بقرار أولي، أديل من «استخدام الأغنية أو إعادة إنتاجها أو تحريرها أو توزيعها أو بيعها».