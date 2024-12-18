قطة تايلور سويفت الأكثر ثراءً في العالم

حصدت القطة «أوليفيا بينسون» لقب أغنى حيوان أليف على هذا الكوكب، بعد أن بلغ سعرها 77 مليون جنيه إسترليني، وتُعد ثروتها ضعف قيمة ثروة توم هولاند، نجم «سبايدر مان»، وفقاً لقائمة «هيت» للأغنياء لعام 2024.

وبحسب موقع «ديلي إكسبريس» فمالكة هذه القطة هي إحدى أشهر نجمات البوب الفنانة الأمريكية تايلور سويفت. وتنحدر القطة بينسون من سلالة «سكوتش فولد» الأسكتلندية ذات الأذنين المطويتين، مسماة على اسم الشخصية التي قدمتها ماريسكا هارغيتاي في مسلسل «Law & Order».

وتمتلك بينسون ثروتها من العمل في الإعلانات والمقاطع الموسيقية المصورة، ومن بيع منتجات تحمل علامتها التجارية الخاصة. وظهرت القطة أوليفيا بينسون في إعلانات لعلامات تجارية كبرى مثل «كيدز» و«AT&T»، و«دايت كوك» الشهيرة. كما ظهرت القطة في مقاطع موسيقية مصورة لأغانٍ ناجحة لسويفت مثل «بلانك سبيس».