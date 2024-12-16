مضيفة طيران عمرها 34 عاماً ملكة جمال فرنسا

توجت مضيفة طيران تبلغ 34 عاماً من جزيرة مارتينيك الفرنسية في البحر الكاريبي ملكة لجمال فرنسا، لتصبح أكبر متبارية سناً تفوز بهذه المسابقة التي أقيمت نسختها الخامسة والتسعين أول من أمس.

وتمكنت أنجيليك أنغارني فيلوبون من الفوز بفضل تعديل في القانون يسمح للنساء اللواتي تتخطى أعمارهن 24 سنة أو المتزوجات أو الأمهات بالمشاركة في المسابقة.

وتبارت ثلاثون مرشحة من بينهن طبيبات في المسابقة التي شهدت مرورهن بأزياء تمثل تقاليد مناطقهن، على وقع أنواع موسيقية عدة بينها موسيقى الكانتري ومقطوعات لموزار. ونتيجة فوزها في المسابقة، ستحصل أنغارني فيلوبون على راتب لمدة سنة من المؤسسة القائمة على المسابقة، بالإضافة إلى هدايا قيمة متنوعة من الجهات الراعية.