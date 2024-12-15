بريطاني أدمن المراهنات الرياضية بسبب دواء

أجبر رجل بريطاني في السادسة والستين، أدمن المراهنات الرياضية، بسبب دواء، طبيبه على دفع تعويض له. وقال محامو فيليب ستيفنز، أن موكلهم حصل على تعويض مقداره 70 ألف جنيه إسترليني.

وتعود الوقائع إلى عام 2017، عندما قصد ستيفنز طبيبه، فتبيّن للأخير من التشخيص، أن الرجل الستيني يعاني متلازمة تململ الساقين. وأفاد ستيفنز بأن طبيبه وصف له دواء، من دون أن يُطلِعَه على ما يمكن أن ينجم عنه من آثار جانبية.

ومن بين هذه الآثار، اضطراب يمكن أن يؤدي إلى إدمان على القمار أو الشراء. وأكّد مكتب المحاماة أن ستيفنز «أنفق آلاف الجنيهات على مواقع المقامرة عبر الإنترنت، خلال السنوات التي تناول فيها العقار». وأضاف المكتب أن مقامرات ستيفنز باتت «قهرية».