تصبح عارضة أزياء ناجحة بعد بتر ساقها

بعد 5 أعوام على بتر ساقها، إثر حادث سير، حوّلت شابة بريطانية إعاقتها إلى مصدر إلهام، وأصبحت عارضة أزياء ناجحة، متعاونة مع علامات تجارية شهيرة حول العالم. وتغيّرت حياة طالبة «تاريخ الفن»، جورجيا ستانارد، في عام 2019، حيث دهستها حافلة نقل عام. واضطر الأطباء إلى بتر قدمها اليمنى. وخضعت جورجيا، التي تبلغ الآن 27 عاماً، لعملية لبتر الساق، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وتعتبر جورجيا نفسها محظوظة، لأن الحادث أخذ ساقها، ولم يأخذ حياتها. وإثر تلقيها التشجيع والدعم بين متابعيها على إنستغرام، بدأت دخول عالم الأزياء، وكانت أول جلسة تصوير لها لصالح شركة أديداس الألمانية، في ساحة تايمز سكوير. وفي أحدث أعمالها، تعاونت جورجيا مع حملة «الحذاء الواحد»، التي نظمتها شركة Schuh البريطانية، والتي تقدم منتجات للأشخاص الذين يحتاجون إلى حذاء واحد، وليس زوجاً، بعد بتر أحد قدميهم.