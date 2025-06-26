تراجع التلقيح يهدد أطفال العالم

تشهد عملية تلقيح الأطفال ضد الأمراض التي قد تكون مميتة تراجعاً في العالم نتيجة استمرار التفاوتات الاقتصادية والاضطرابات المرتبطة بمرحلة كوفيد وانتشار معلومات مضللة بشأن اللقاحات، بحسب ما أكدت دراسة نُشرت أمس.

وتوفر الدراسة التي تشكل عرضاً عالمياً لتلقيح الأطفال بين عامي 1980 و2023 ونُشرت في مجلة «ذي لانست»، تقديرات محدّثة لـ204 دول وأقاليم. وشهدت السنوات الخمسون الفائتة تقدّماً غير مسبوق، وقد أنقذ برنامج التلقيح الأساسي لمنظمة الصحة العالمية حياة نحو 154 مليون طفل. وتضاعفت نسبة التغطية بالتلقيح ضد أمراض مثل الدفتيريا، والتيتانوس (الكزاز)، والسعال الديكي، والحصبة، وشلل الأطفال، والسل بين عامي 1980 و2023 على مستوى العالم.

لكن «هذه الإنجازات طويلة الأمد تُخفي تحديات حديثة وفوارق واضحة»، وفق الدراسة، حيث شهدت عمليات التلقيح ضد الحصبة انخفاضاً بين عامي 2010 و2019 في نحو نصف الدول، وخصوصاً في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، كما تراجعت نسبة الأطفال الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي والحصبة وشلل الأطفال أو السل، في معظم الدول الغنية. ثم انتشرت جائحة كورونا ما فاقم هذه الصعوبات.