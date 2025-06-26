رواد من 3 بلدان يزورون الفضاء لأول مرة

أطلقت الهند وبولندا والمجر، أمس، أول رواد فضاء لها منذ أكثر من 40 عاماً، في رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية. وشاركت الدول الثلاث في تكاليف المهمة التي تستغرق أسبوعين، حيث حددت شركة «أكسيوم سبيس»، المنظمة للرحلة ومقرها هيوستن، ثمن التذكرة بأكثر من 65 مليون دولار لكل رائد فضاء. وانطلق صاروخ «فالكون» التابع لشركة «سبيس إكس» من مركز كينيدي التابع لوكالة ناسا الأمريكية للفضاء.

وحملت الكبسولة على متنها 3 رواد يزورون الفضاء لأول مرة، والذين لم يكن أي منهم قد جاء إلى الحياة عندما أطلقت بلدانهم أول رواد فضاء، بالإضافة إلى أكثر رواد الفضاء الأمريكيين خبرة وهي رائدة الفضاء بيجي ويتسون. ويضم الطاقم الطيار في سلاح الجو الهندي، شوبانشو شوكلا، والمهندس الميكانيكي المجري، تيبور كابو، وخبير الإشعاع البولندي، سلافوش أوزنانسكي-ويسنيفسكي.