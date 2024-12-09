ترسيخ الأخلاق ضمن «الكلمات الطنانة الـ10» 2024 في الصين

كشف المركز الوطني لمراقبة وبحوث الموارد اللغوية في الصين، مؤخراً، عن «الكلمات (الجمل) الطنانة الصينية العشر» لعام 2024، موضحاً أن من بينها: «السفر إلى الصين»، «القوى الإنتاجية الحديثة النوعية»، «الذكاء الاصطناعي»،«ترسيخ الأخلاق وتنشئة الإنسان» و«الجنوب العالمي»، «الصناعات المستقبلية»، «المهن الجديدة». وقد كشف عن هذه الجمل والمصطلحات كجزء من الحدث السنوي «مراجعة اللغة الصينية 2024».

وتتعلق 6 من الكلمات/ الجمل، الطنانة العشر، بالاتجاهات الجديدة في الاقتصاد، وتستند «الكلمات الطنانة الصينية العشر» إلى متون الموارد اللغوية في البلاد، التي تضم ذخيرة نصوص تحوي أكثر من مليار رمز صيني. وستشهد «مراجعة اللغة الصينية 2024» أيضاً إصدار أكثر من 10 مصطلحات صينية متداولة على الإنترنت، وأهم 10 كلمات جديدة ورمز وكلمة العام.