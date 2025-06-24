متوفى يدلي بشهادته أمام المحكمة!

شهدت ولاية أريزونا الأمريكية سابقة قانونية، حيث اُستخدم تجسيد رقمي (أفاتار) أنتجه الذكاء الاصطناعي للمتوفى كريس بيلكي خلال إجراءات المحاكمة، وهي الحالة الأولى من نوعها في العالم.

يذكر أن كريس بيلكي توفي نتيجة حادث مروري. وأدين قاتله غابرييل هوركازيتاس بالقتل غير العمد. وفي مرحلة إعلان الحكم، لم يتمكن أفراد عائلة المتوفى من صياغة كلمات مناسبة لـ«بيان تأثير الجريمة على الضحية»، فقرروا إعادة إحياء صوت كريس بيلكي نفسه عبر الذكاء الاصطناعي. وقامت شقيقة كريس، وزوجها باستخدام صور عائلية وتسجيلات صوت لإعادة تشكيل مظهره وأسلوب كلامه. وصاغت الأخت النص الذي ألقاه «أفاتار» نيابة عن المتوفى. ونتيجة لذلك، حكمت المحكمة على غابرييل هوركازيتاس بالسجن لمدة تزيد على 10 سنوات.