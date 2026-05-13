«الذكاء» يترجم أصوات الحيوانات إلى لغة البشر





في خطوة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة وعالم الحيوانات الأليفة، كشفت شركة PettiChat عن جهاز جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي، يهدف إلى ترجمة أصوات الحيوانات مثل الكلاب والقطط إلى كلمات يفهمها البشر. وأطلقت الشركة جهازاً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، قالت إنه قادر على ترجمة أصوات الحيوانات الأليفة إلى لغة مفهومة للبشر، في خطوة وصفت بأنها قد تغيّر طريقة تواصل الناس مع حيواناتهم المنزلية، حسب ما ذكر موقع «24». وأثار الجهاز الجديد اهتماماً واسعاً بين محبي الحيوانات والتقنيات الحديثة على حد سواء. وبحسب الشركة المطوّرة، يعتمد الجهاز على نموذج ذكاء اصطناعي تم تدريبه باستخدام أكثر من 1.5 مليون عينة صوتية وسلوكية للكلاب والقطط، إضافة إلى أكثر من 3200 ساعة من مقاطع الفيديو الموثقة لسلوك الحيوانات.

وتؤكد الشركة أن النظام يستطيع تحليل الأصوات وربطها بالحركات والسلوكيات لفهم المعنى المحتمل وراء النباح أو المواء. ويزن الجهاز نحو 27 غراماً فقط، ويمكن تثبيته بسهولة على طوق الحيوان الأليف. كما تقول الشركة إن الترجمة تتم خلال 1.2 ثانية تقريباً، ما يسمح بإجراء محادثة فورية بين الإنسان وحيوانه الأليف. الميزة الأبرز في الجهاز أنه لا يكتفي بتحويل أصوات الحيوانات إلى كلمات مفهومة للبشر، بل يمكنه أيضاً تحويل كلام الإنسان إلى إشارات صوتية تعتقد الشركة أن الحيوانات تستطيع فهمها.