عرض زواج سطرته خطوط مسار الطائرة

حول شاب رحلة الهليكوبتر إلى عرض زواج مفاجئ، حيث ابتكر طريقة رومانسية لطلب الزواج من صديقته، بتنظيم رحلة خاصة فوق السحاب، لطرح سؤال، «هل تتزوجيني؟»، لتُخلد ذكرى استثنائية للثنائي. ومن مطار بيدغوشتش، بولندا، انطلق الثنائي ألكسندر وأوليفيا، على متن مروحية خاصة، برفقة الطيار جاك، الذي كان يعرف بخطة ألكسندر، وفق صحيفة «ميترو».

وأبقى الطيار المروحية بعيداً عن المناطق المزدحمة لإنشاء عرض مرئي، فقط على جهاز تعقب الرحلة الجوية. وبعد حوالي 15 دقيقة من بدء الرحلة، بدأ الطيار في الدوران لإنشاء كلمة ورمز «تتزوجيني؟» مع صورة قلب حب. وعندما انتهى الطيار، طلب ألكسندر من أوليفيا التحقق من مسار الرحلة. وأخرج ألكسندر الخاتم بمجرد ظهور عبارة «تتزوجيني؟» على شاشتها، لتسرع أوليفيا بقول «نعم»، وسط دهشتها وسعادتها بهذه الطريقة الفريدة.