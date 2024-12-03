بريطانية تخلع أسنانها بنفسها بعد سنوات من «قائمة الانتظار»

اضطرت بريطانية سبعينية، إلى خلع 3 من أسنانها بنفسها، بعدما ظلت قرابة 7 سنوات على قائمة انتظار طب الأسنان التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

ووفق صحيفة «ميرور»، انتقلت ليندا كولا (76 عاماً)، من نوتنغهام إلى أوتري سانت ماري، في ديفون، في عام 2018، حيث تقول إنها بدأت على الفور في البحث عن طبيب أسنان، لكن ليندا، التي تتلقى ائتماناً للمعاش التقاعدي، تقول إنها وجدت بسرعة أن عيادات الأسنان المحلية لم تكن تقبل مرضى جدداً من هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ولم تستطع تحمل تكاليف العلاج الخاص.

ولجأت ليندا إلى تدابير جذرية، عندما أصبحت 3 من أسنانها غير ثابتة على الإطلاق، وقامت بخلع ضرسين وناب واحد بنفسها في إجراء منزلي، قالت إنه مؤلم للغاية، بعد أن أثر الألم الناتج عن الأسنان السائبة على قدرتها على تناول الطعام، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وقالت ليندا: «لم يكن لدي أي خيار آخر، ولم أكن أتحمل تكاليف الخلع، فقمت بذلك بنفسي».

وتأمل ليندا الآن في العثور على طبيب أسنان لصيانة طقم أسنانها، حيث تقول إن المجموعة الجديدة ستكلف حوالي 1500 جنيه إسترليني، إذا ذهبت إلى طبيب أسنان خاص.