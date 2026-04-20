الروبوتات تسبق البشر في ماراثون بالصين

حطّم روبوت شبيه بالبشر ينافس عدّائين الرقم القياسي العالمي في نصف ماراثون أُقيم في بكين أمس، في مؤشر إلى التقدم التكنولوجي السريع الذي حققه الصانعون الصينيون.

واصطف المتفرجون على جانبي الطريق في بيتشوانغ بجنوب العاصمة، لمشاهدة الآلات وخصومها من البشر يتسابقون، مع تخصيص مسار منفصل لكل فئة لتجنّب الحوادث أو الاصطدامات. ولفتت الأنظار رشاقة بعض الروبوتات التي ذكرت بعدائين شهيرين مثل الجامايكي أوساين بولت، بينما كانت أخرى أكثر بساطة. وفاز في نصف الماراثون روبوت مجهّز بنظام ملاحة ذاتي، وكان يمثّل شركة الهواتف الذكية الصينية «هونور».

وقطع مسافة السباق البالغة نحو 21 كيلومتراً في 50 دقيقة و26 ثانية بمتوسط سرعة بلغ 25 كلم/ساعة، وفقاً لقناة «سي سي تي في» الحكومية. وكان هذا التوقيت أسرع مما حققه أي عداء بشري، وحطّم الرقم القياسي العالمي لنصف الماراثون للرجال البالغ 57 دقيقة و20 ثانية، والذي يحمله العدّاء الأوغندي جاكوب كيبلمو. ويمثّل هذا الإنجاز تقدّماً مذهلاً مقارنة بالعام الماضي، حين كانت الروبوتات الشبيهة بالبشر تتساقط وتتعثر خلال السباق، واحتاج أفضلها إلى أكثر من ساعتين وأربعين دقيقة لإنهاء السباق.