سباق روبوتات في الصين

شارك أكثر من 70 فريقاً في مدينة بكين بتجربة ليلية لسباق روبوتات، جرى خلالها اختبار مسار كامل يبلغ طوله 21 كيلومتراً في منطقة التطوير «E-Town»، وذلك في إطار الاستعدادات للسباق الرسمي المقرر في 19 أبريل الجاري، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية. وحاكت التجربة مختلف عناصر الفعالية الرسمية، بما في ذلك الملاحة على امتداد المسار، وتنسيق المعدات، والاستجابة لحالات الطوارئ.

ويعتمد نحو 40% من الفرق المشاركة على أنظمة ملاحة ذاتية بالكامل، وهو ما يضيف مستوى أعلى من التحدي التقني أمام الروبوتات. وشهدت التجربة إضافة جوائز جديدة، من بينها مكافآت خاصة بالقدرة على التحمل.

وخلال التجربة، واجهت بعض الروبوتات تحديات تقنية، أبرزها ارتفاع درجة حرارة المفاصل، ما استدعى التبريد أثناء تغيير البطاريات، فيما تعثرت روبوتات أخرى في إكمال المسار بسبب استنزاف الطاقة بسرعة.