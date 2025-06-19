أرجنتيني يطهو فطوره فوق «النهر المغلي»!

قام الممثل والمغامر الأرجنتيني كوكو ماجيو، بطهي وجبة إفطاره في نهر مايانتوياكو، أو كما يُعرف بـ«النهر المغلي»، أحد أكثر الأماكن غرابة وخطورة على سطح الأرض، إذ تتجاوز درجة حرارة مياهه 94 درجة مئوية، في ظاهرة طبيعية حيرت العلماء، وأدهشت من وطئت أقدامهم أرضه.

وانطلقت رحلة كوكو ماجيو من مدينة تينغو ماريا في بيرو باتجاه النهر، وقطع كوكو الرحلة برفقة مرشد محلي، حيث استقل شاحنة صغيرة لنحو ست ساعات عبر طرق وعرة حتى وصل إلى بلدة هونوريا، ثم أكمل مشياً على الأقدام لمدة 30 دقيقة وسط أدغال كثيفة، ليصل في النهاية إلى ضفاف النهر، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وبينما تشكّل حرارة المياه القاتلة خطراً كبيراً، إذ قد تسبب حروقاً بمجرد لمسها، قرّر كوكو أن يختبر هذه الحرارة عملياً من خلال إعداد وجبة فطوره في النهر نفسه، حيث قام بجمع الحجارة على ضفافه، وشكّل منها ما يشبه قدراً بدائياً، ثم وضع فيه بضع بيضات.

وبعد 10 دقائق من الغليان، وجد أن البيض ما زال طرياً، فتركه 5 دقائق أخرى، ليجد أنه تماسك بالفعل وأصبح مثالياً للأكل. ووصف كوكو تجربته قائلاً: «شعرت أنني داخل ساونا ضخمة.. كان التنفس صعباً بين بخار الماء الكثيف وحرارة الغابة، كأنك في عالم موازٍ».