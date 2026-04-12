فريق «أرتيميس 2» يحط على الأرض بعد مهمة ناجحة حول القمر

احتفلت «ناسا» ليل الجمعة بعودة رواد الفضاء الأربعة ضمن مهمة «أرتيميس 2» بسلام إلى الأرض، بعد رحلة ناجحة للدوران حول القمر، كانت الأولى منذ أكثر من نصف قرن.

وهبطت مركبة «أوريون» التابعة لوكالة ناسا الأمريكية التي حملت ثلاثة رواد فضاء أمريكيين وكندياً واحداً في مياه المحيط الهادئ قبالة كاليفورنيا كما هو مخطط لها ومن دون أي مشاكل، في ختام المهمة التي التقط الفريق خلالها صوراً مذهلة للقمر.

وقال قائد المهمة ريد وايزمان: «يا لها من رحلة»، فيما أكد أنه وباقي أعضاء الفريق كريستينا كوك وفيكتور غلوفر وجيريمي هانسن بحالة «مستقرة». وتابع مسؤول العلاقات العامة لدى «ناسا» الذي روى تفاصيل عودتهم ببث حي لوكالة الفضاء الأمريكية روب نافياس «إنهم في وضع ممتاز».

بعد فترة انقطاع قصيرة ومقلقة للاتصال مع «أوريون» أثناء عودتهم، أثار صوت وايزمان الارتياح عندما أكد أنهم في طريقهم إلى الأرض. وساعدت كوادر ناسا والجيش الأمريكي في إخراج رواد الفضاء من الكبسولة وسط تصفيق حار ممن تابعوا عملية الهبوط في مركز التحكم. ووصف رئيس ناسا جاريد آيزكمان الرحلة بأنها «مهمة مثالية». وأضاف «عدنا إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر.. هذه ليست إلا البداية». (كاليفورنيا - )