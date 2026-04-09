إسكتلندية تعيش 65 عاماً بلا ألم وخوف

عاشت الإسكتلندية جو كاميرون 65 عاماً، من دون أن تشعر بالألم أو الخوف، بفضل حملها طفرة جينية نادرة جداً في الجين المعروف باسم (FAAH-OUT). وطيلة حياتها، ظنت كاميرون أن شخصيتها الهادئة والمرحة وعدم شعورها بالقلق حتى في المواقف الصعبة، كان أمراً طبيعياً. لكن الريبة انتابت الأطباء الجرّاحين الذين كانوا قد أجرو لها عمليات كبرى للورك واليد بعد دخولها العقد السادس من العمر، إذ لم تحتج إلى أي مسكنات قوية للألم، ما دفعهم للتحقق من الأمر والبحث في المسألة.

وبعد سنوات من البحث، تمكن الباحثون من تحديد الجين المسؤول، FAAH-OUT، والطفرات المحددة فيه التي كانت السر وراء فقدانها الشعور بالألم أو الخوف والقلق، حيث تبيّن أن كاميرون هي واحدة من اثنين فقط في العالم يحملان هذه الطفرة الجينية.