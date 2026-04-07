«أرتميس» تصور أجزاء من القمر تُرى لأول مرة

صور مذهلة للقمر، تُرى للمرة الأولى، تكشف عن أجزاء لم تكن معروفة لدى البشر، أفلحت مهمة «أرتميس 2» التابعة لوكالة ناسا في التقاطها، وذلك في إنجاز تاريخي غير مسبوق بعوالم الفضاء. وأظهرت الصور الحديثة التي التقطها رواد فضاء «أرتميس 2»، حسب تقرير «موقع 24»، تفاصيل دقيقة لسطح القمر والمقصورة الداخلية لمركبة «أوريون» الفضائية، موثقة لحظات تاريخية للاقتراب من هذا الجرم السماوي.

وأشارت وكالة ناسا إلى أن إحدى الصور نجحت في رصد جزء من «حوض أورينتال»، وهو موقع لم يسبق للبشر رؤيته مباشرة، حيث كان رصده مقتصراً في السابق على أجهزة التصوير الروبوتية فقط. ويمتد هذا الحوض الصخري المظلل على مساحة تصل إلى 600 ميل (965 كيلومتراً)، ويعد منطقة انتقال رئيسية وحاسمة بين الجانبين القريب والبعيد من القمر.