وسادة مقعد ناجية من غرق «تايتانيك» للبيع

أعلنت دار مزادات «هنري ألدريدج وابنه» في بريطانيا، عن عزمها طرح قطعة نادرة من حطام السفينة الأسطورية «تايتانيك» خلال المزاد المقرر إقامته في 18 أبريل الجاري. والقطعة النادرة هي عبارة عن وسادة مقعد أصلية، استُخدمت في أحد قوارب النجاة التي حملت الناجين إلى بر الأمان عام 1912. ومن المتوقع أن يصل سعر الوسادة إلى 180 ألف جنيه إسترليني (نحو 238 ألف دولار).

وتكتسب الوسادة المصنوعة من القماش أهمية استثنائية، لكونها لا تزال تحتفظ بلوحة قارب النجاة الأصلية، التي تحمل شعار «راية وايت ستار»، بالإضافة إلى أربع حلقات نحاسية سليمة، وقطعة من حبال السفينة الأصلية. وترتبط هذه القطعة بقصة إنسانية مؤثرة، حيث تعود ملكيتها لصديق ريتشارد ويليام سميث، مستورد الشاي اللندني، الذي قضى في الكارثة، ولم يُعثر على جثته أبداً.