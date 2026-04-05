لص متخصص بالأثاث الفاخر

تحقق الشرطة في مدينة لوس أنجلوس في سلسلة سرقات يُشتبه في أن وراءها لصاً يتمتع بذوق رفيع؛ حيث يسرق الأثاث الفاخر فقط، وذلك بعد تورطه في سرقة أثاث مكون من 21 قطعة، تُقدر قيمته بنحو 58 ألف دولار، من متجر في وسط المدينة.

وتعتقد السلطات، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست»، أن المشتبه به هو زاك فينكلر، وهو صاحب سجل جنائي سابق، حيث سبق أن أُلقي القبض عليه عام 2023 بتهم تتعلق بعمليات سطو وسرقة، وقضى نحو ثمانية أشهر في السجن قبل الإفراج عنه تحت المراقبة في مارس 2024.

ووقعت أحدث عملية سرقة داخل متجر أثاث فاخر يُدعى ميريت، حيث أظهرت كاميرات المراقبة شاحنة بيضاء وهي تتراجع إلى داخل المتجر، بالتزامن مع تعطل أنظمة المراقبة. وقال مالك المتجر، بول بيرمان، إن قطع الأثاث المسروقة كانت فاخرة للغاية، ما يشير إلى عملية منظمة ومدروسة.