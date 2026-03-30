اختفاء أطنان شوكولاته

في حادثة طريفة وغير مسبوقة أثارت اهتماماً واسعاً، أعلنت شركة نستله عن سرقة 400 ألف لوح (ما يعادل 12 طنّاً) من الشوكولاته أثناء عملية شحنها في أوروبا. وذكرت الشركة أن شحنة ألواح الشوكولاته سُرقت بعد مغادرتها موقع الإنتاج في إيطاليا، باتجاه مركز توزيع تمهيداً لطرحها في الأسواق الأوروبية قبل أن تختفي دون أثر.

وبحسب الشركة، فإنّ عملية تعقّب الشحنة لم تثمر عن أي نجاح، رغم محاولات الشركة في تتبعها من خلال رموز الدفعات المثبتة على كل لوح. وأوضحت أن هذه الرموز تتيح التعرف على المنتجات المسروقة في حال طرحها للبيع، حيث يمكن لأي عملية مسح أن تُطلق تنبيهاً يسهم في تتبع مسار الشحنة. وما زاد الأمور غموضاً وتعقيداً، أنّ الشركة لم تتمكّن حتى الآن من تحديد موقع الشاحنة التي كانت تنقل أطنان الشوكولاته.

وشددت الشركة على أن سرقة الشحنات تمثل تحدياً متزايداً، لافتة إلى أن مثل هذه الجرائم باتت تُنفذ بأساليب متطورة.