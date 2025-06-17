يزور جميع بلدان العالم للتأقلم مع الوسواس القهري

يعاني كاميرون مفيد من مدينة سان دييغو الأمريكية من اضطراب الوسواس القهري منذ طفولته، لكن ساعده السفر حول العالم على التأقلم مع ذلك، حسب ما ذكرت «سي إن إن». وقال كاميرون مفيد: «يتغذى اضطراب الوسواس القهري على التحكم في بيئتك، وروتينك، ونتائجك، لكن عندما تُواجه حدوداً فوضوية، أو تنام على الأرض، أو تُحاول فهم الأمور في بلدان لا تتحدث لغتها، كل هذه الأمور تُجبرك على التخلي عن السيطرة. إنه أمر مُزعج، ولكنه مُحرِّر في الوقت ذاته». وذكر أنّ الحالة النفسية التي يعاني منها، يمكن أن تهيمن على أفكاره وأفعاله بطرق مُرهقة ويصعب تفسيرها، مضيفاً: «إنّ السفر أصبح طريقتي للتأقلم. كان مهرباً في البداية، لكنه تحول لاحقاً لشكلٍ من أشكال الشفاء».

من ثمّ حوّل السفر الشاب إلى مُحطم أرقام قياسية عالمية، إذ خطرت له فكرة السفر إلى جميع دول العالم أثناء التعامل مع اضطراب الوسواس القهري خلال جائحة «كورونا».

وأوضح أنّ قرار زيارة جميع الدول كان بمثابة طوق نجاة خلال فترة عصيبة، عندما كان اضطراب الوسواس القهري لديه «خارجاً عن السيطرة». وقال: «كنتُ أستخدم حاسوبي وأبحث عشوائياً عن عدد الأشخاص الذين زاروا جميع الدول». بدأ كاميرون مفيد رحلة سفره حول العالم بالدول المحيطة بأوروبا، وقد زار 195 دولة في رحلته التي بدأت منذ أعوام.