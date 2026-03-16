طبلة صينية نادرة تعود إلى 2000 عام

عثر مزارع في قرية «وينشينغ» بمقاطعة يونان الصينية على طبلة برونزية أثرية نادرة تعود لعهد أسرة «هان» الشرقية، قبل نحو ألفي عام.

وبحسب ما نشره موقع «انتريست إنجينيرنج»، فإن هذا الكنز الأثري الذي يبلغ قطره 23 بوصة، جاء مزيناً بزخارف دقيقة لشمس ذات 12 شعاعاً، تتوسطها أربعة تماثيل لضفادع، وهي رموز كانت تجسد الخصوبة والرخاء في ثقافة جنوب غرب الصين القديمة، ما يبرز كذلك براعة استثنائية في فنون النحت البرونزي آنذاك.

ويرى خبراء آثار أن هذه الطبلة لم تكن مجرد آلة موسيقية، بل كانت «وعاءً» يعكس السلطة الاجتماعية والروحية لصاحبها.

وعُثر عليها مدفونة داخل قبر، ما يعكس أهميتها الرمزية في المراسم الجنائزية في تلك الفترة، ودورها في التعبير عن مكانة صاحبها الاجتماعية.