صينية تسعينية تؤدي 300 تمرين ضغط وبطن يومياً

خطفت جدة صينية تبلغ من العمر 92 عاماً الأنظار، وأثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تؤدي 200 تمرين ضغط، و100 تمرين بطن يومياً، ضمن روتينها الرياضي الصارم، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية. وبرزت السيدة المسنة، وتُدعى «لي»، خلال مشاركتها في مهرجان الطب للأقليات العرقية في مقاطعة ياو بوسط الصين مطلع يونيو الجاري، حيث قدمت نصائحها حول أسلوب الحياة الصحي، وأسرار طول العمر.

ونقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» عنها قولها: «ربما لا تكون حركاتي مثالية، لكنني أصر على أداء تمارين الضغط يومياً. هذا جزء من التزامي بالحفاظ على صحتي».

وقالت لي، إنها حريصة على ممارسة الرياضة بشكل مُستمر في المنزل، بفعل الأمطار الكثيفة، التي تمنعها من الخروج والمشاركة في الأنشطة الخارجية.

وفور وصول مجموعة من الصحفيين إلى منزل لي، استجابت لهم بأداء 100 تمرين بطن، و200 تمرين ضغط على الأرض.

وقالت لي، إن صحتها استفادت من ممارسة التمارين الرياضية، حيث كان شعرها أبيض بالكامل منذ سنوات عديدة، غير أن بعضه تحول إلى الأسود، وعادت حيويته مع ممارسة الرياضة.