قط يضحّي بحياته لإنقاذ صاحبه

تحولت ليلة بولاية أوريغون الأمريكية إلى مأساة بعدما اندلع حريق في منزل دونالد فان وورمر، البالغ من العمر 56 عاماً، الذي كان نائماً في سريره حين تدخل قطه المحبوب «فريد» لإنقاذه. وقال فان وورمر لصحيفة «ذا بوست»، إن القط قفز على وجهه، وبدأ يضربه بمخالبه حتى أوقظه، ليشمّ وورمر رائحة دخان، ويتنبه إلى أن منزله كان يحترق.

وتمكن وورمر من الوصول إلى غرفة المعيشة قبل أن يبدأ السقف بالانهيار، واستطاع الخروج إلى الخارج بعد أن تعثر بقطع الأثاث، وسقط على الأرض وهو يحاول أن يركض وسط دخان كثيف لينجو بحياته، لكنه اكتشف حينها أن «فريد» لم يكن معه، وحاول العودة للبحث عنه، إلا أن رجال الإطفاء منعوه حفاظاً على سلامته.

وعُثر لاحقاً على القط ميتاً داخل المنزل. وكشف رجال الإطفاء أن سبب الحريق على الأرجح هو ارتفاع درجة حرارة جهاز إزالة الرطوبة.