سماعات رأس إجبارية على متن رحلات جوية

في سابقة فريدة من نوعها، أعلنت شركة طيران «يونايتد إيرلاينز» إلزام المسافرين على متن رحلاتها الجوية بارتداء سماعات الرأس عند مشاهدة أي مقاطع صوتية أو مرئية على هواتفهم أو الأجهزة المحمولة الخاصة بهم، وذلك بسبب الإزعاج الذي يتسبب به تشغيل الصوت في المقطورة للركاب الآخرين. ونصت البنود الجديدة التي أشارت إليها صحيفة «الديلي ميل» في خبر نشرته، أن الشركة صرحت بأنها ستخرج أي راكب يرفض الالتزام بالتعليمات، مع احتمال حظره تماماً من السفر على متن رحلاتها المستقبلية. و

في خطوة تشجيعية لخلق التعاون مع الركاب، قالت الشركة إنها ستوفر لهم سماعات رأس مجانية لاستخدامها على متن الطائرة خلال الرحلة. ويأتي هذا القرار في ظل الشكاوى المتكررة والمتزايدة من المسافرين على متن طائرات الشركة حول الإزعاج المستمر الذي يثيره الصوت المرتفع للفيديوهات والموسيقى التي يستمع إليها الركاب الآخرون دون مراعاة لغيرهم.

وتمثل مبادرة الشركة إجراءً غريباً في الميدان، إلا أنها تأتي في إطار المساعي الحثيثة من قبل الشركات لتجويد خدماتها وتقديم سياقات راحة توفر اطمئنان وسلامة الجميع.