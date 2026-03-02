مساكن من «غبار القمر»

كشفت دراسة حديثة أن «تربة قمرية اصطناعية» يمكن تحويلها إلى هياكل شديدة الصلابة باستخدام تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد بالليزر، ما قد يمهد الطريق لبناء مساكن وأدوات على سطح القمر بتكلفة أقل واستدامة أكبر.

وكان البحث الذي قاده علماء من جامعة ولاية أوهايو ونشر في مجلة Acta Astronautica، قد اعتمد على صهر مادة تحاكي غبار القمر (الريغوليث) ودمجها بطبقات فوق أسطح مختلفة لإنتاج أجسام صغيرة مقاومة للحرارة.

وأظهرت التجارب أن جودة المادة النهائية تعتمد بشكل كبير على السطح الذي تطبع عليه، فقد التصقت التربة القمرية الاصطناعية جيداً بالسيراميك من نوع الألومينا-سيليكات، بينما كان الالتصاق أضعف على الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج. وتمثل هذه التقنية خطوة مهمة لدعم برنامج ناسا، وخصوصاً مهام برنامج أرتيمس، التي تهدف إلى إقامة وجود بشري طويل الأمد على القمر قبل نهاية العقد الحالي.