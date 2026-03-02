إنقاذ رجل غرق في الوحل 10 أيام

عثرت الشرطة على رجل في فلوريدا، كان قد فقد لمدة 10 أيام، بعد أن غرق في الوحل. وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أندرو جيدنز (36 عاماً)، بعد أن قضى أياماً عالقاً في الوحل، وسط ظروف قاسية من البرد ونقص الطعام والماء، ليعود إلى الحياة بأمان بعد رحلة نجاة مذهلة.

وأفادت إدارة إطفاء المنطقة بأن جيدنز عثر عليه في مصنع رمال تابع لشركة فولكان شرقي ميلروز، بعد أن انقطعت أخباره منذ عدة أيام، حسب ما ذكرت «ديلي ميل».

وكانت مركبة جيدنز متروكة بالقرب من موقع الحادث، ما أثار مخاوف السلطات، وأدى إلى تكثيف عمليات البحث. وأشارت مصادر إخبارية إلى أن أصدقاء جيدنز أوضحوا أن الشاب كان يعاني من حالة اكتئاب نتيجة انفصال حديث.

واستغرقت عملية تحريره من الوحل نحو ثلاث ساعات، إذ عملت فرق الإنقاذ المتخصصة بعناية لإنقاذه ونقله إلى المستشفى.

وأعربت عمة جيدنز، جيني سميث كارسون، عن امتنانها قائلة: «تم العثور على أندرو على قيد الحياة لقد تم إنقاذه في الوقت المناسب. لو تأخر يوماً آخر لما كنا محظوظين في إيجاده حياً».