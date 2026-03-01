زيّف موته فماتت عائلته

تلقت «السيدة داي» خبر انتحار زوجها «السيد هي» بعد العثور على سيارته غارقة في النهر بمقاطعة هونان الصينية.

كان الزوج غارقاً في ديون تجاوزت 100 ألف يوان أنفقها لعلاج ابنتهما المصابة بصرع شديد، لكنه ترك خلفه بوليصة تأمين بمليون يوان لصالح زوجته دون علمها. ولم تحتمل الزوجة وطأة الديون وحدها وقسوة المجتمع، فقررت بعد أسابيع إنهاء حياتها وحياة طفليها غرقاً، تاركة رسالة مؤثرة تخشى فيها من تنمر المجتمع على أطفالها بعد رحيل والديهم. الصدمة الكبرى حدثت بعد يوم واحد من انتحار الأم وطفليها، حين سلم الزوج نفسه للشرطة معترفاً بأنه زيّف موته للهروب من الديون والحصول على أموال التأمين لعلاج ابنته، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية. وكان الزوج يخطط للاختباء ثم العودة لعائلته لبدء حياة جديدة، لكنه ارتكب خطأً فادحاً بعدم إخبار زوجته بخطته.