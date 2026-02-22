كنز ذهبي في قبر

عثر علماء آثار في بنما بالولايات المتحدة على قبر يُقدر عمره بنحو ألف عام يعود لشخصية رفيعة المستوى من النخبة في تلك الفترة، ويحتوي على كنوز ذهبية، منها سواران وقرطان وقلادة صدرية مزينة بخفافيش وتماسيح، إضافة إلى فخار مزخرف بنقوش دقيقة.

وسُجّل الاكتشاف في موقع إل كانو بمنطقة ناتا، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غربي مدينة بنما، من عملية تنقيب حفرية لدراسة المجتمعات التي سكنت المقاطعات الوسطى من بنما بين القرنين الثامن والحادي عشر. وقالت وزارة الثقافة في بنما إن هذا الاكتشاف يُعدّ «ذا أهمية كبيرة لعلم الآثار في بنما». ويقول الخبراء إن هذه الحفريات تُظهر أن تلك المجتمعات لم تكن تعتقد أن الموت هو نهاية بل انتقال إلى مرحلة أخرى.

وكان علماء الآثار قد اكتشفوا سابقاً في الموقع العديد من المقتنيات الأثرية.