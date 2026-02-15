سرقة 30 مليون دولار من سيارتين في مرآب خلال 15 دقيقة

تكثف الشرطة التركية جهودها لكشف ملابسات اختفاء 30 مليون دولار خلال دقائق، بعدما استولى مجهولون على المبلغ من سيارتين داخل مجمع سكني بمنطقة باكيركوي بمدينة إسطنبول، في واحدة من أكبر السرقات النقدية في تركيا.

وبحسب التحقيقات، تبين أن الأموال تعود إلى بلال دورماز، صاحب شركة صرافة شهيرة، والذي بدوره أبلغ الشرطة بأن المال كان موجوداً داخل أكياس في صندوقي سيارتين متوقفتين داخل مرآب المجمع منذ أسابيع.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن 4 مشتبه بهم دخلوا المجمع مساء 11 فبراير بسيارة تحمل لوحات مزورة، قبل أن يتجهوا مباشرة إلى المرآب ويكسروا زجاج وصناديق السيارتين، ثم يفروا بعشرة أكياس تزن نحو 300 كيلوغرام من الأوراق النقدية، وذلك خلال نحو 15 دقيقة فقط.

واكتشف دورماز السرقة لاحقاً عندما توجه إلى المرآب ليلاً، ليجد آثار الكسر واختفاء الأكياس، فأبلغ الشرطة التي بدأت فوراً عمليات تفتيش وتحليل كاميرات المراقبة لتعقب الجناة.

وأعلنت السلطات توقيف سبعة مشتبه بهم على صلة بالقضية، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف باقي المتورطين وتحديد المسار النهائي للأموال المسروقة.