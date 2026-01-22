زفاف أسطوري لـ 4 توائم

في واقعة نادرة أشبه بالقصص الخيالية، تحوّل حفل زفاف بسيط في قرية هادئة بوسط الصين إلى حدث استثنائي أشعل مواقع التواصل، حيث تزوّج شقيقان توأم من شقيقتين توأم، في مشهد أذهل الحضور، قبل أن يكتشف الضيوف مفاجأة إضافية زادت من غرابة الحدث، إذ تبيّن أن عمّي العروسين هما أيضاً توأم، ما جعل العائلة بأكملها تبدو في الصورة التي التُقطت لهم وكأنها لوحة نادرة يصعب تكرارها.

ووصف القائم على مراسم الزواج هذا اللقاء العائلي بأنه «معجزة حقيقية». وأكد أحد سكان القرية، الذي تجاوز الستين من عمره، أنه لم يشهد طوال حياته مثل هذا المشهد الفريد، متمنياً للعروسين حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.

وبحسب تقارير إعلامية صينية، ينحدر العروسان من مدينة فويانغ في مقاطعة أنهوي وسط البلاد، ويبلغون جميعاً العشرينيات من العمر.

وقد تصدر خبر الزفاف مواقع التواصل الاجتماعي وبات حديث الناس في الصين.