مصاب بالشلل يتحكم بالروبوتات بقوة التفكير

حقق مركز أبحاث الدماغ المتقدم والتقنيات الذكية «CEBSIT» في الصين إنجازاً فريداً، يتمثل في جعل الإنسان يتحكم بالروبوتات بقوة التفكير. وأتاح المركز لمريض مصاب بشلل كامل تحت الرقبة منذ ثلاث سنوات، لأول مرة في العالم، التحكم المستقر والعملي بروبوتات مساعدة عدة باستخدام واجهة الدماغ والحاسوب المزروعة في رأسه.

واكتسب المريض قدرات جديدة، حيث أصبح قادراً على طلب الطعام واستقبال كلب آلي، وأداء عمل مدفوع الأجر. وتمثل هذه الخطوة تحقيقاً لفكرة التخاطر، التي طرحتها شركة «نيورالينك»، والتي تهدف إلى تمكين البشر من التحكم في الأجهزة عن طريق التفكير، وعلى الرغم من أن «نيورالينك» ما زالت في مراحلها الأولى، حيث يقتصر تدريب المرضى على لعب ألعاب الفيديو أو شرب الماء، فإن الصين وصلت بالفعل إلى التطبيق العملي للتكنولوجيا.

المريض، المعروف باسم السيد تشانغ، تعرض لإصابة في الحبل الشوكي إثر سقوط، وأدى الحادث إلى شلله الكامل تحت الرقبة. في 20 يونيو خضع لعملية جراحية، حيث تم زرع غرسة الدماغ والحاسوب WRS01. قال المريض: «لقد مر أكثر من ثلاث سنوات منذ الحادث، والآن يمكنني أخيراً العمل مرة أخرى».