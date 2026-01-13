الذكاء الاصطناعي يعثر على جثمان متسلّق جبال فُقد قبل عام

تمكن الذكاء الاصطناعي من المساعدة في العثور على متسلق جبال إيطالي مفقود خلال ساعات قليلة، بعد أن فشلت شهور من البحث التقليدي في الوصول إلى أي نتيجة.

وبحسب ما أفادت به «بي بي سي»، كان المتسلق والطبيب الإيطالي نيكولا إيفالدو (66 عاماً) قد اختفى في سبتمبر 2024 بعد خروجه منفرداً في رحلة تسلق، دون إبلاغ أصدقائه أو عائلته بوجهته. وعثرت فرق الإنقاذ لاحقاً على سيارته متوقفة في قرية جبلية بمنطقة بيمونتي، ما رجّح أنه توجه لتسلق إحدى القمم البارزة في جبال الألب.

ورغم مشاركة أكثر من 50 منقذاً في عملية البحث إلى جانب الطائرات المروحية لأيام، لم يصلوا لأي نتيجة. في 2025، وبعد ذوبان الثلوج، قررت فرق الإنقاذ استئناف البحث، حيث استعانت بتقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل آلاف الصور التي التقطتها طائرات مسيرة حلقت قرب الممرات الجبلية.

وخلال 5 ساعات فقط، التقطت الطائرات أكثر من 2600 صورة، وقام برنامج الذكاء الاصطناعي بتحليلها في اليوم نفسه. وتمكن النظام من رصد عشرات النقاط المحتملة، قبل أن يضيّقها الخبراء إلى ثلاثة مواقع فقط، وكان من بينها نقطة لافتة تمثلت في لون أحمر صغير وسط الصخور والثلوج. وعندما عادت الطائرات لتفقد الموقع، تبيّن أن هذا اللون الأحمر هو خوذة المتسلق المفقود، ما قاد فرق الإنقاذ إلى العثور على جثمانه.