ابتكار خرسانة من بقايا القهوة

ابتكر علماء جامعة الدون للعلوم التقنية الروسية، بمشاركة علماء من تركيا وأذربيجان ولبنان، خرسانة استخدموا في صنعها الفحم الحيوي الناتج عن بقايا القهوة بعد معالجتها.ووفقاً للباحثين تسمح إضافة بقايا القهوة إلى الخرسانة بتخفيض نسبة الإسمنت فيها، وتحسين نوعيتها،حسب وكالة نوفوستي.

ويعتبر مشروب القهوة أحد المشروبات الواسعة الانتشار في العالم، حيث عند إنتاج كيلوغرام واحد من القهوة سريعة التحضير يمكن الحصول على حوالي كيلوغرامين من النفايات، أي يمكن الحصول من سبعة ملايين طن من القهوة التي تنتج في العالم سنوياً على حوالي 14 مليون طن من النفايات الرطبة.

ويشير الباحثون إلى أنه لا ينبغي إضافة المواد العضوية، مثل بقايا القهوة إلى الخرسانة مباشرة، لأنها تفرز مواد تضعف متانتها، لذلك يجب تسخينها إلى 400 درجة مئوية لإزالة الأكسجين، ومن ثم طحنها للحصول على فحم مساميّ غني بالكربون يسمى الفحم الحيوي.

واتضح للباحثين من دراستهم لخصائص هذا الفحم الحيوي أن إضافته إلى الخرسانة لا يوفر الإسمنت فقط، بل يحسن خصائص الخرسانة أيضاً، وأن أفضل نسبة له في تركيب الخرسانة هي 4 في المئة.