دبي وجهة إبداع أبرز نجوم الفن العربي

دبي عاصمة الإبداع والفن، ووجهة نجوم الغناء والموسيقى والكوميديا العربية لتقديم العروض، وإحياء حفلات متميزة، ولقاء جمهورهم في مدينة حرصت دائماً على ابتكار السعادة لسكانها وزوارها، وتوفير تجارب فنية وترفيهية متكاملة، تتيح لهم قضاء أوقات ممتعة مبهجة، وسط أجواء نابضة بالحياة، تعكس روح دبي وروعتها.

خالد عبدالرحمن

وفي هذا السياق تستضيف دبي اليوم الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، ليحيي حفلاً غنائياً على مسرح «دبي أوبرا».

وسيقدم خالد عبدالرحمن المعروف بلقب «مخاوي الليل»، خلال الحفل، أجمل أغنياته الكلاسيكية، مثل «علمتيني حبك» و«بلا ميعاد» و«تقوى الهجر» و«صدّقيني» وغيرها.

ويعد خالد عبد الرحمن واحداً من أبرز أيقونات الغناء في العالم العربي، عرف بصوته العذب وكلماته الشعرية، التي تحمل مشاعر صادقة، وأغانيه الخالدة، التي رسخت مكانته على مدار سنوات طويلة.

ماجد المهندس

الجمهور في دبي على موعد مع الفنان ماجد المهندس في حفل فني على خشبة مسرح «كوكا كولا أرينا» 9 يناير الجاري، حيث سيؤدي أحدث وأشهر أغانيه، من ألبوم «أنا وياك» وألبوم «انسى»، إلى جانب مجموعة من أشهر أعماله، مثل «أعطيني وقتاً» و«بديت أطيب» و«واحشني موت»، وغيرها الكثير.

وسيعيش جمهور الحفل تجربة موسيقية فريدة، تجمع بين الأغاني الرائعة والأداء الاستثنائي، في أجواء ترفيهية وموسيقية، تضج بالمتعة والحيوية.

يذكر أن ماجد المهندس عرف بلقب «مهندس الأغنية العربية» كونه أحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، ويتميز بصوته العذب وأدائه المميز.

محمد حلمي

ويعود نجم الكوميديا المصرية محمد حلمي إلى دبي، حيث يقدم عرضاً كوميدياً على «مسرح زعبيل»، 10 يناير الجاري.

ويشتهر حلمي بأسلوبه الفكاهي المبتكر ومواقفه، التي تتناول التجارب الثقافية المتنوعة، والمغامرات التي يعيشها في حياته اليومية.

ويقدم عرضاً فريداً في دبي يتميز بالانتقال من موضوع إلى آخر بطريقة سريعة وسلسة ومضحكة.

إياد الريماوي

وسيأخذ المايسترو السوري إياد الريماوي الجمهور في دبي برحلة عبر شوارع دمشق العتيقة، خلال حفله المباشر على «مسرح زعبيل»، في 6 فبراير المقبل، حيث سيقدم مجموعة من أعماله الفنية، ما سيجعل الحضور يقضون أوقاتاً مليئة بالإبداع الموسيقي والمرح والبهجة.

ويعتبر الريماوي من أبرز الملحنين الشباب في العالم العربي، أصدر العديد من الألبومات التي حققت نجاحاً عالمياً، بما فيها أول أعماله «حكايات من دمشق»، ويعتبر أول فنان عربي على الإطلاق أبرم عقداً مع «سوني ميوزيك الشرق الأوسط»، ويحظى بإعجاب النقاد ومحبي الموسيقى في مختلف أنحاء العالم، كما احتل ألبومه الثاني الذي حمل عنوان «الصمت في سوريا» المركز الأول ضمن قائمة «فيرجن الشرق الأوسط».