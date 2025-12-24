«دبي للتسوق» يستقبل 2026 بحفلات فريدة وعروض نارية مذهلة

يحتفل مهرجان دبي للتسوق بليلة رأس السنة بطريقة استثنائية، حيث تنطلق عروض الألعاب النارية المبهرة عند منتصف الليل في أماكن عدة، إلى جانب حفلات موسيقية، وتجارب ترفيهية تفاعلية على الواجهة المائية.

عروض ألعاب نارية يقدمها المهرجان

ويتيح المهرجان للمقيمين والزوار استقبال عام 2026 في أجواء ترفيهية، وسط لحظات استثنائية مليئة بالفرح والبهجة في مختلف أرجاء دبي.

وتتزيّن سماء دبي بعروض الألعاب النارية للمهرجان عند منتصف الليل، وذلك في ثلاثة مواقع رئيسة بشكل متزامن: سوق السيف – 11:59 ليلاً، و«بلوواترز» و«جميرا بيتش ريزيدنس» – 11:59 ليلاً، وحتّا – 11:59 ليلاً.

وتحول هذه العروض الأحياء التاريخية، والسواحل المضيئة، والمناظر الجبلية إلى احتفال متكامل يستقبل العام الجديد بإشراق وفرح.

ويستضيف فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول واحداً من أبرز احتفالات رأس السنة، حيث تقدم فعاليات ليالي &e لمهرجان دبي للتسوق حفلاً مميزاً يجمع نخبة من الفنانين، منهم: بدر الشعيبي وفرقة ديسكو مصر.

ويشتهر الشعيبي بأغانيه المميزة مثل «أنا وياك»، و»مجنونة»، و»غمزة» وغيرها، وحضوره المسرحي الحيوي، كما تشارك فرقة ديسكو مصر، المشهورة في عالم الموسيقى الإلكترونية، في الحفل، حيث تتميز بتقديم الروائع العربية الكلاسيكية بلمسات إلكترونية عصرية.

فرقة مارون فايف العالمية تحيي حفلاً ليلة رأس السنة

وتتضمن الفعالية برنامجاً ترفيهياً زاخراً، يشمل: عروضاً حية متجولة على مسارح مؤقتة، وعروضاً عائلية مليئة بالشخصيات المحبوبة، وألعاباً تفاعلية وأنشطة رقص حيوية، وقرية طعام راقية تضم مطاعم مؤقتة، وشاحنات طعام، وأكشاكاً موسمية، بالإضافة إلى عروض ضوئية مميزة مع لوحات فنية من النوافير والليزر تضيء الوجهة بأسرها.

ويبدأ العد التنازلي الخاص برأس السنة، ليبلغ ذروته مع الألعاب النارية الساحرة عند الساعة 12:00 منتصف الليل على الواجهة المائية لفستيفال باي، ما يجعله أبرز فعاليات مهرجان دبي للتسوق والموقع الأكثر جذباً لمشاهدة احتفالات العام الجديد في دبي.

فخامة وفرصة

يقدم منتجع أتلانتس النخلة إحدى أفضل تجارب رأس السنة في دبي لهذا العام، إذ يستضيف حفلاً فاخراً في الهواء الطلق، تتصدر فعالياته فرقة مارون فايف العالمية، الحائزة جائزة الجرامي.

وتجسّد هذه الاحتفالية الراقية على الواجهة المائية أجواء الفخامة في دبي، وتوفر فرصة استثنائية للاستمتاع بتجربة متكاملة، تجمع بين الموسيقى العالمية والمأكولات الفاخرة، وعرض الألعاب النارية المذهل الذي ينير جزيرة النخلة عند منتصف الليل.

ويرحب المنتجع بضيوفه في شرفته الواسعة في الهواء الطلق التي تطل على مياه البحر، بفعاليات ترفيهية متجولة، وعروض حيّة ممتعة، قبل أن تحيي فرقة مارون فايف حفلها الموسيقي.

وينتقل الحضور بعدها لمشاهدة أحد أكبر عروض الألعاب النارية في دبي من إطلالة المنتجع المميزة، ما يجعلها إحدى أكثر التجارب تميزاً للاحتفال بليلة رأس السنة في الإمارة.

ويحتضن منتجع أتلانتس ذا بالم واحدة من أمتع التجارب في ليلة رأس السنة، حيث يشهد عرض طائرات الدرون قبل بدء العد التنازلي لبداية العام الجديد، وهو أكبر عرض جوي ضوئي في المنطقة، يجري عرضه في جزيرة «بلوواترز» و«ذا بيتش جميرا» و«بيتش ريزيدنس» مرتين يومياً عند الساعة 8 ليلاً و10 ليلاً.

ويشتمل جدول ليلة رأس السنة على إقامة عرضين لطائرات الدرون الساعة 8 ليلاً و10 ليلاً قبل بداية عرض الألعاب النارية عند منتصف الليل.

وستشهد حتّا عرضاً آسراً للألعاب النارية في جبال الحجر عند منتصف الليل. وسيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بتجارب ممتعة في وادي هب خلال النهار، والمشاركة في تجربة العد التنازلي الغامرة وسط الطبيعة خلال الليل.

وتضم برامج ليلة رأس السنة في دبي فعاليات متنوعة تناسب جميع الأذواق، من الاحتفالات المطلة على الواجهة المائية، والحفلات الموسيقية التي يحييها النجوم العالميون، إلى عروض الألعاب النارية وسط الجبال، وعروض طائرات الدرون المتطورة.

وتحتفظ دبي بمكانتها بين أفضل الوجهات في العالم لاستقبال العام الجديد، بفضل الطقس المثالي، والضيافة عالمية المستوى، والأجواء النابضة بالحيوية والزاخرة بالأنشطة المميزة ضمن إطار مهرجان دبي للتسوق.