الإعلان عن جوائز "لايت ميدل إيست" 16 يناير

أعلن معرض "لايت ميدل إيست"، قائمة المرشحين النهائية لجوائز دورته الحادية عشر، احتفالاً بالتميز في قطاع تصميم الإضاءة والتكنولوجيا، حيث استقبلت اللجنة المنظمة لبرنامج الجوائز 183 طلب مشاركة، تندرج ضمن فئات متعددة شملت جائزة أفضل مشروع وجائزة أفضل منتج وجائزة أفضل شريك لهذا العام.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في 16 يناير المقبل، ضمن حفل خاص يقام في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، الذي يجمع بين القادة الأكثر تأثيرا في المنطقة في قطاع تصميم الإضاءة والتكنولوجيا.

وقال عبد المحسن، مدير إدارة معرض “لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست”، إن الجوائز تكرم مجموعة واسعة من الإنجازات في القطاع، بدءا من مشاريع الإضاءة المعمارية البارزة إلى الحلول الذكية المتطورة.

وأشار إلى أنها أصبحت منصة مرموقة تسلط الضوء على الابتكار والتقدم التكنولوجي والتعاون والشراكات التي تشكل قطاع تصميم الإضاءة في المنطقة وخارجها.