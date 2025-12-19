دبي تستعد لإبهار العالم احتفاءً بـ 2026

تواصل دبي ترسيخ مكانتها باعتبارها إحدى أشهر وجهات العالم للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، إذ تقدم عروضاً وفعاليات استثنائية تستقطب أنظار العالم كل عام. ومع بدء العد التنازلي لعام 2026، تجرى الاستعدادات لتنظيم مجموعة من الفعاليات والاحتفالات المميزة التي تلبي تطلعات السكان والزوار على حدٍ سواء.

بدءاً من الحفلات الموسيقية التي يحييها نخبة من الفنانين العرب والعالميين، ووصولاً إلى عروض الألعاب النارية التي تضيء سماء الإمارة، سيكون الجمهور على موعد مع الأجواء الاحتفالية في كل مكان في المدينة، ليخوضوا تجارب استثنائية تلائم أذواقهم، ولتواصل دبي تعزيز مكانتها كأفضل وجهة في العالم لاستقبال العام الجديد.

وتقدم دبي بدءاً من مساء يوم 31 ديسمبر، وحتى الساعات الأولى من عام 2026، مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، حيث تشهد تنظيم عروض ألعاب نارية استثنائية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة. وتترافق هذه العروض مع خيارات طعام راقية، وعروص ترفيهية حية، وإطلالات بانورامية على معالم المميزة للمدينة.

وتتألق دبي مع حلول عام 2026 بأحد أشهر عروض الألعاب النارية في العالم، وترافقها عروض مبهرة للضوء والليزر، ولوحات فنية راقصة لنافورة دبي.

وتتيح الشاشات الضخمة المنتشرة في المدينة لأكبر عدد من الجمهور فرصة الاستمتاع بالعروض. كما يستضيف مجمع «دبي هيلز استيت» وخور دبي احتفالات إضافية، حيث يتيح فرصة مشاهدة تلك العروض مع توفر مناطق عرض ومرافق ومواقف مخصصة.

موسيقى وفن

وتستضيف دبي فرقة Maroon 5 العالمية الشهيرة في عالم موسيقى البوب، خلال حفل عشاء ليلة رأس السنة الفاخر في فندق أتلانتس النخلة.

وتحيي الفرقة البريطانية الشهيرة كاميلفات حفلاً مميزاً في دبي. وينضم إليها في هذه الاحتفالية الرائعة النجم أندريا أوليفا، والدي جي التركي العالمي محمود أورهان، والثنائي الفرنسي بيردز أوف مايند.

وتحتضن دبي عرضاً موسيقياً بقيادة السوبرانو ميخائيل توريتسكي، إضافة لتجربة عشاء فاخر من خمس أطباق شهية، وعرض مميز من الألعاب النارية لاختتام عام 2025 بأسلوبٍ أنيق ومميز.

وتستضيف وجهة «تايم آوت ماركت دبي» احتفالية ضخمة بمناسبة ليلة رأس السنة، تشمل أشهى الأطباق التي تقدّمها 17 من أفضل المطاعم المحلية في المدينة. مع حفل ديسكو منتصف الليل الذي سيحوّل الوجهة إلى ساحةٍ تنبض بالحيوية والموسيقى الإيقاعية. وعند منتصف الليل، تبلغ الأجواء ذروتها، مع الإطلالة الخلابة على عروض الألعاب النارية المبهرة على برج خليفة.

وتقام في دبي حفلة فنية بأسلوب سوني فوديرا، للرقص على إيقاعاته المميزة من موسيقى الهاوس في فندق فايف بالم جميرا. وتكتمل التجربة مع مجموعة من الإيقاعات المميزة من إبداع النجوم داني هوارد، وكوري هول، ولوريانو.

وتشهد دبي أمسية شاطئية رائعة مع أولى ساعات العام الجديد في «باراستي بيتش»، حيث يشارك الزوار نخبة من منسقي الأغاني العالميين استقبال العام 2026، بمن فيهم ويل سباركس وتانجيفاج.

الجمهور في دبي كذلك على موعد مع قضاء أوقات لا تُنسى في ليلة رأس السنة مع نخبةٍ من الفنانين العالميين، بمن فيهم نجمة المسرح الروسي فاليريا، والفنان إيغور كريد، صاحب العديد من الأغاني الشهيرة، وفرقة بوني إم الشهيرة بموسيقى الديسكو.

وتستضيف دبي حفلاً فنياً يحييه الفنان الكويتي بدر الشعيبي وذلك في «دبي فستيفال سيتي مول»، كما يستضيف الحفل ثلاثي ديسكو مصر، الذي يشتهر بأسلوبه الذي يدمج بين موسيقى البوب العربية والموسيقى الإلكترونية، بالإضافة إلى عرض «تخيل»، والألعاب النارية المبهرة.

ويقدم اثنان من ألمع نجوم الغناء اللبناني، نجوى كرم ووائل كفوري، في «دبي فستيفال سيتي» باقة من أروع أغانيهما الشهيرة، في رحلة موسيقية رائعة، تجمع بين الحنين إلى الماضي والأغنيات المعاصرة بصوتين رائعين، حيث يمكن للضيوف قضاء لحظات مميزة والاحتفال بقدوم العام الجديد.

48 عرضاً للألعاب النارية في 40 موقعاً

تستعد إمارة دبي لاستقبال العام الجديد 2026 بسلسلة من عروض الألعاب النارية المبهرة، التي تُقام تحت الإشراف المباشر لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية المعنية بتنظيم وإصدار تصاريح الفعاليات الكبرى في الإمارة بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة بكل نوع من الفعاليات.

ومن المخطط أن تتلألأ سماء دبي لهذا العام بأكثر من 48 عرضاً للألعاب النارية موزعة على 40 موقعاً، بما يتيح لسكان وزوار الإمارة من أفراد وعائلات فرصة الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في عدد كبير من المعالم والوجهات السياحية والترفيهية.

وتشمل المواقع المستضيفة لعروض الألعاب النارية مجموعة واسعة من أبرز معالم دبي، بزيادة وتنوع عن العام الماضي وهي: برج خليفة، برج العرب، برواز دبي، مدينة إكسبو دبي، القرية العالمية، فندق جميرا بيتش – مجموعة جميرا، بلوواترز (ذا بيتش – جي بي آر)، السيف، دبي فستيفال سيتي، دبي باركس آند ريزورتس، حتا، دبي كريك هاربور، شاطئ جي 1 – لامير، منتجع باب الشمس الصحراوي، مدينة جميرا، مرسى العرب، واحة المرموم، نادي المرابع العربية للجولف، تاون سكوير – نشاما، توب غولف دبي، منتجع وسبا لو رويال ميريديان بيتش، أتلانتس النخلة، منتجع سوفيتل دبي النخلة، فندق بارك حياة دبي، فندق ون آند أونلي رويال ميراج، منتجع ون آند أونلي النخلة، منتجع فورسيزونز – جميرا بيتش، فندق فورسيزونز – مطعم ناموس، وغيرها.

وقال خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية: «يأتي دور المؤسسة في تصريح وتنظيم عروض الألعاب النارية والإشراف عليها خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2026 ضمن نهج استباقي نعتمده بدءًا من إصدار تصاريح الألعاب النارية، وصولًا إلى الإشراف الميداني الكامل على العروض لضمان جاهزية المواقع، ومتابعة التزام الشركات بالكميات المعتمدة، وسلامة مراحل التنفيذ».

وأكد أن تعاون الجهات الأمنية والشركاء في هذا الحدث الكبير جزء لا يتجزأ من نجاح دبي كونها أيقونة للاحتفالات الفريدة والمبهرة والآمنة في الوقت ذاته.

وأكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية أهمية التزام الجمهور بالتعليمات والإرشادات كافة المقدمة من قبل فرق الأمن والمنظمين لضمان سير العروض بشكل آمن، حرصاً على توفير تجربة احتفالية آمنة للجميع، ومنها: عدم دخول المناطق المحظورة، ومنع الدخول أو الاقتراب من المناطق المحظورة أو مناطق إطلاق الألعاب النارية أو أي أدوات أو مواد قابلة للاشتعال، والحفاظ على مسافات الأمان المحددة، والالتزام بالمسافات المقررة من قبل الجهات الأمنية لضمان سلامة الأشخاص وعدم تعرض الأشخاص لأي خطر.