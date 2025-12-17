مهرجان دبي للتسوق.. تجارب سينمائية وحفلات فنية وسط الطبيعة في حتا

تواصل فعالية «حتا × مهرجان دبي للتسوق»، التي تستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، إبهار زوارها وسط الإطلالات الخلابة لمرتفعات حتا، حيث تقدم مجموعة كبيرة من عروض الألعاب النارية، وتجارب المغامرات والطهو والموسيقى والألعاب العائلية.

وتكشف دورة هذا العام عن عروضٍ عالمية غير مسبوقة، وتجارب سينمائية فريدة، وحفلات موسيقية ممتعة. كما يمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من مسارات العروض الضوئية، واستعراضات الألعاب النارية في عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب مجموعة من مفاهيم الطهو المحلية.

تقام فعالية «حتا × مهرجان دبي للتسوق»، وسط المناظر الطبيعية الخلابة لجبال الحجر، لتضفي طابعاً مميزاً وجديداً على هذه الوجهة الساحرة، لا سيما أنّ المهرجان يقام في الهواء الطلق، مستنداً إلى أربع ركائز، وهي الطبيعة والألعاب والأضواء والتجارب العائلية.

وتوفر الفعالية للزوار العديد من التجارب، بما في ذلك: مجسمات ضوئية مذهلة، وتجارب ليلية وسط إطلالات خلابة، ومسار في البرية مُضاء لرحلة مشي غامرة، يمتد لمسافة 1 كيلومتر، ويتضمن مجسمات متلألئة، مستوحاة من الحياة البرية، ومسارات مزودة بأضواء LED، ومحطات تعليمية تسلط الضوء على البيئة الأصلية في حتا.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بثلاث مناطق لعروض الأضواء الساحرة، وهي «فورتكس أوف لايت»، و«ريفر جيت»، و«ذا بولس»، حيث ترتقي بأجواء المهرجان إلى مستويات غير مسبوقة، وتوفر رحلة استكشاف مميزة للعائلات، وفرصة فريدة لالتقاط الصور التذكارية.

وتوفر الفعالية للزوار عروض ألعاب نارية مميزة أسبوعياً.

تقام كل يوم جمعة وسبت في الساعة 8 مساءً، وأبرزها عرض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة، عند منتصف الليل، احتفالاً ببداية العام الجديد.

إضافة إلى أن الفعالية توفر حفلات موسيقية على ضوء الشموع، وهي سلسلة عروض موسيقية على ضوء الشموع، والتي تقام في الهواء الطلق بين الجبال. ومن بين الأمسيات الموسيقية «مئة عام من الألحان العربية الشهيرة»، وتقام في 19 ديسمبر الجاري، و«رحلة البيانو عبر العصور»، في 27 ديسمبر الحالي.

كما يتضمن مهرجان دبي للتسوق، تجربة سينمائية فريدة في حتا، وهي «قبة سينما روكسي»، عبارة عن قبة تم بناؤها خصيصاً لعرض الأفلام. وتتضمن هذه التجربة تقديم مجموعة من الأفلام الشهيرة، وسط إطلالات رائعة على الجبال، حيث يمكن للزوار مشاهدة أجمل الأفلام، بما فيها (Wicked).

ويقدم مهرجان دبي للتسوق تجربة «دينر إن ذا سكاي»، لأول مرة في حتا وادي هب، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة طعام فاخرة في منطقة ترتفع لمسافة 50 متراً، مع إطلالات مميزة. ومع أكثر من 30 تجربة مشوّقة، تبرز حتّا باعتبارها أهم وجهة جبلية في دبي، وملاذاً مثالياً لعشّاق الطبيعة والحركة.

ويمكن لزوّار «حتّا × مهرجان دبي للتسوق»، إطلاق العنان لشغفهم بالمغامرة، عبر مجموعة واسعة من الأنشطة، كالمغامرات الهوائية المفعمة بالحماس، ورياضات التحدّي والدقة، والتجارب البدنية، إضافة إلى استكشاف الطبيعة، وركوب الخيل والمهور، وركوب الدراجات الجبلية، برفقة فريق خبراء حتا وادي هب.

كما تتحوّل حتّا خلال مهرجان دبي للتسوق إلى وجهة لأشهى تجارب تناول الطعام المفعمة بالنكهات الشهية، والتي تجمع بين أشهر العلامات المحلية، وأبرز مفاهيم الطعام في دبي.