«سول دي إكس بي» ينطلق في دبي اليوم



يعود مهرجان «سول دي إكس بي» هذا العام بحلة جديدة إلى دبي، تمثل نقلة نوعية في مسيرته الحافلة، إذ يكشف عن أكثر برامجه شمولاً وتنوعاً منذ انطلاقته، مستقبلاً نخبة من الشركاء، الذين يقدم كل منهم إضافة ثقافية راسخة، تعكس هوية المهرجان وانفتاحه على الإبداع المعاصر.

وتقام فعاليات النسخة الجديدة من اليوم وتستمر إلى الأحد في حي دبي للتصميم. وتضم فعاليات المهرجان عروضاً موسيقية مميزة، يحييها نخبة من الفنانين العالميين والمحليين، يقدمون مزيجاً موسيقياً متنوعاً وغنياً بالثقافة.

ويعتلي المنصة في حفلة، اليوم الجمعة، المنتج ومنسق الأغاني دام فانك من نيويورك، فيما يحيي حفلة يوم السبت مغني الراب والفنان المبدع ليل ياتي، الذي يتجاوز فنه الحدود بين الأنواع الموسيقية التقليدية.