«دراغون بول» تحتفل بذكرى إصدارها الأربعين

تحتفل المانغا اليابانية «دراغون بول»، التي حققت نجاحاً عالمياً، ويستمر عالمها في التوسع عبر مختلف الوسائط، بالذكرى الأربعين لإصدارها، الأربعاء، بعد أشهر قليلة من وفاة مبتكرها، أكيرا تورياما.

طُرحت سلسلة الشرائط المصوّرة التي تتناول مغامرات سون غوكو، الذي يمارس الفنون القتالية، ويحمي الأرض من الأعداء، في 20 نوفمبر 1984، في مجلة «شونين جامب» الأسبوعية اليابانية.

وحققت هذه القصص المستوحاة من الرواية الصينية «رحلة إلى الغرب»، التي تعود إلى القرن السادس عشر، نجاحاً واسعاً في المكتبات بداية، إذ بيعت 260 مليون نسخة منها في العالم، بحسب دار «شويشا» الناشرة لها.

ورغم وفاة مبتكرها، أكيرا تورياما، في الأول من مارس، تتواصل الأعمال المنبثقة من هذا العالم، مع إصدار لعبة الفيديو «دراغون بول: سباركينغ! زيرو»، التي تجمع 182 شخصية.

وأُطلق في أكتوبر مسلسل تحريكي بعنوان «دراغون بول ديما»، يتضمّن نسخاً أصغر سناً من الشخصيات.وستصدر فصول جديدة من «دراغون بول سوبر»، وهو تكملة لمانغا من بين الأكثر مبيعاً على الإطلاق.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس منذ فترة، قالت أياسي، وهي يابانية ثلاثينية، تعتبر أنّ السلسلة تمثل «جزءاً» من حياة اليابانيين «كان جيل والدي يحبّ هذا العمل كثيراً، لذا كنّا نشاهده كعائلة».