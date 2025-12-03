«أوندي دي غرانو» صرح ثقافي عالمي في دبي

شهدت دبي إطلاق تحفة فنية يدوية الصنع من "روكا" صُمّمت على مدى أكثر من 1000 ساعة من الحِرَفية الإيطالية المتقنة، تضيف تنوعاً جديداً في لوحة جمالها المعمارية.

وفي مشهد تصميمي تتقدمه اليوم مفاهيم البساطة الأصيلة والسعي نحو القطع الفريدة، كشفت يورو سيستمز عن «أوندي دي غرانو»، القطعة الحرفية التي تتجاوز مفهمومها التقليدي لتكون تحفة فنية لبوابة منحوتة صُمّمت خصيصاً لمنطقة تعيد صياغة مفهومها عن الفخامة، متجهةً نحو التفرّد، والدقة، والذوق الرفيع، والحرفية الإنسانية العميقة. وتحمل القطعة إرثاً فنياً عريقاً يلتقي فيه الإنجاز التقني بالذاكرة.

تنتمي هذه التحفة إلى مجموعة «مونيومنتا» الفئة الفائقة الفخامة الجديدة من «روكا دورز». وتجسد «أوندِي دي غرانو» ذروة الإتقان الحرفي الإيطالي، فهي ثمرة تعاون ثلاثي بين: روكا دورز، دي كاستيلّي، وآرته فينيزيانا — ثلاث ورش إيطالية مشهود لها بدفع الحدود التعبيرية للمعادن والزجاج وأساليب التشطيب والفنون التزينية.

وقد حصدت «أوندِي دي غرانو» اعترافاً دولياً بارزاً، إذ نالت جائزة آرتشي برودكتس للتصميم 2024 في ميلانو إيطاليا، وجائزة التصميم الألمانية 2025، ما يرسّخ مكانتها بين أهم الإنجازات التصميمية في العالم.