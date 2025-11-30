«فعاليات دبي» في ديسمبر.. بانوراما فنون وترفيه وتسوّق وموسيقى بلغات العالم

كشف جدول فعاليات دبي؛ المنصّة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن مجموعة متنوعة من الأنشطة والأحداث التي تستضيفها دبي في شهر ديسمبر 2025، إذ تضم تجارب مميزة، واستعراضات عالمية، ومنافسات وفعاليات ثقافية لا تُفوّت. ويقدم شهر ديسمبر لزوّار دبي وسكّانها تجارب تلبي جميع الأذواق، وترسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية نابضة بالحيوية على مدار العام، بدءاً من احتفالات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، وعودة مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ31، وصولاً إلى الحفلات الموسيقية الضخمة، والعروض المسرحية العالمية.

تقام في 2 ديسمبر، في مواقع متنوعة في دبي، عروض ألعاب نارية فريدة، ضمن احتفالات الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاتحاد، حيث تتألّق دبي بحلّة وطنية مبهرة، وتضاء السماء فوق أبرز وجهات المدينة السياحية بعروض مذهلة من الألعاب النارية، التي ترسم لوحاتٍ مدهشة تمزج بين الأضواء والألوان الآسرة. ويمكن مشاهدة العروض في السيف، ودبي فستيفال سيتي مول، وحتا، وجزيرة بلوواترز، وذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

وتتميز فعاليات سوق الأعياد في مدينة جميرا (5 - 31 ديسمبر)، بألق خاص، إذ يعود ليضفي أجواء بهيجة، بنسخته الجديدة، ما يجعله الخيار المثالي للاحتفال بموسم الأعياد مع الأصدقاء والعائلة. ويمكن للزوّار التجوّل في فضاء شتوي ساحر، يتزيّن بالمأكولات الموسمية الشهية والعروض الترفيهية الحيّة والأنشطة العائلية المتنوّعة. كما تتحول مدينة الشتاء في مدينة إكسبو دبي، في الفترة بين 6 و31 ديسمبر، إلى احتفالية تنثر أجواء الشتاء في أرجاء ساحة الوصل، لتمنح الزوّار تجربة ساحرة، تتيح لهم تذوق أشهى المأكولات والتجوّل بين أروقة السوق، إلى جانب متابعة العروض الحيّة وغيرها من الفعاليات المبهجة.

وهناك تجارب نمط الحياة ضمن مهرجان دبي للتسوق، بدءاً من 5 ديسمبر 2025 وحتى 11 يناير 2026، في مختلف أنحاء دبي، إذ يعود مهرجان دبي للتسوق ليقدّم تجربة استثنائية لعشاق الحماس والعروض الحصرية والترفيه غير المسبوق، مع باقة من التخفيضات، والسحوبات الكبرى، والتجارب الممتعة في مختلف أنحاء الإمارة.

ويحتفي مهرجان سول دي إكس بي، بين 12 و14 ديسمبر، في حي دبي للتصميم (D3)، بالإبداع الثقافي في مجالات الموسيقى والأزياء والفنون والترفيه. وتحاكي وتروي فعالية «تيتانيك: رحلة عبر الزمن»، في أكتيف جيمز، وحتى 24 ديسمبر، قصة السفينة، عبر الواقع الافتراضي، فتأخذ أفراد الجمهور إلى عمق 3.8 كيلومترات تحت الماء لاستكشاف حطام تيتانيك في الأعماق، ومن ثم العودة بالزمن إلى عام 1912 لاختبار الحياة على متن السفينة.

ومن بين الفعاليات الأخرى، معرض قصائد الطيور، الذي يمتد حتى 25 أبريل 2026، في حي دبي للتصميم (D3)، وتقدمه ليكول L’ÉCOLE، مدرسة فنون صياغة المجوهرات في دبي. أما فعالية «موسم الوصل»، المستمرة حتى 2 مايو 2026، في مدينة إكسبو دبي، ساحة الوصل، فتحتضن برامج عائلية وعروضاً ثقافية وترفيهية وموسيقية تحت شعار «لكل مناسبة احتفال». ويشمل برنامج الموسم فعاليات محبوبة عادت هذا العام مثل مدينة الشتاء، وحيّ رمضان، إلى جانب إضافات جديدة مثل مهرجان الكيك ومهرجانات الحصاد.

ومن بين أبرز الفعاليات الترفيهية الحية في البرنامج، عرض «المرآة المفقودة» في 1 ديسمبر، على مسرح زعبيل، جميرا زعبيل سراي وهو إنتاجٌ مسرحي مستوحى من أعمال الفنان التشكيلي الروسيّ الشهير بافيل بيبرشتاين، تدور أحداثه حول مرآةٍ سحرية تمتلك قدراتٍ تساعد أصحابها على تحقيق أمنياتهم، إلى جانب ما تتعرض له هذه المرآة من شخصيات غريبة.

ويبرز في البرنامج حفل عيد الاتحاد في فستيفال باي، حفل المغنية بلقيس، في 2 ديسمبر. كما يمتد مهرجان ستارز أون بورد (4 - 6 ديسمبر)، في فندق أتلانتس النخلة، لثلاث ليالٍ متضمناً حفلات موسيقية الحصرية، تحييها مجموعة من أشهر نجوم الوطن العربي، بمن فيهم نانسي عجرم، وأصالة، وآدم، وصابر الرُباعي، ويارا، وغيرهم.

وهناك أيضاً باقة منوعة من الفعاليات الأخرى، بينها: ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول (5 ديسمبر 2025 - 11 يناير 2026)، حفل Peggy Gou (6 ديسمبر) في فندق فايف لوكس، جميرا بيتش ريزيدنس، مهرجان اليابان (6 ديسمبر) في حديقة جداف ووترفرونت للفنون، مركز جميل للفنون، وحفل فرج سليمان، في 8 ديسمبر، بدبي أوبرا، وحفل النجمة أنغام (12 ديسمبر) بكوكا كولا أرينا، والمسرحية الغنائية آني (12 - 14 ديسمبر) على مسرح زعبيل، ومعرض الثقافة اليابانية 12 - 14 ديسمبر، في حديقة البرج، دبي وحفل النجم «بيتبول» (14 ديسمبر) في كوكا كولا أرينا، و«كسّارة البندق» في دبي أوبرا (18 - 21 ديسمبر)، وحفل هاني شاكر ومي فاروق (23 ديسمبر) في دبي أوبرا، وحفل عمر خيرت (24 ديسمبر) بدبي أوبرا.