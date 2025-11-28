مدينة إكسبو دبي.. برنامج حافل بالاحتفالات والعروض الترفيهية

تستقبل مدينة إكسبو دبي فصل الشتاء بأجواء احتفالية لا مثيل لها، تزامناً مع عطلة المدارس وعيد الاتحاد، في وجهة حافلة بالترفيه والمهرجانات والأنشطة الفنية والثقافية لجميع الأعمار. وسيستمتع الزوار باحتفالات عيد الاتحاد في بيت الفن وتيرا و«مدينة الشتاء» وغيرها من الفعاليات التي تعم سائر أرجاء المدينة.

و قال شولتو دوغلاس-هوم، رئيس المبيعات والتسويق والاتصال في مدينة إكسبو دبي: «هذا الموسم يجسد رؤية مدينة إكسبو وجهة تحتفي بالروابط والثقافات والابتكار، ولم يشهد موسم الأعياد أجواء بهذه الحيوية والتشويق من قبل، فكل جزء من المدينة ينبض بالفن والموسيقى والأجواء الاحتفالية».

وينطلق في 28 نوفمبر مهرجان الكيك في قبة الوصل ويستمر لغاية 2 ديسمبر، والذي يجمع أشهر الطهاة. وفي 2 ديسمبر يحتفي بيت الفن بمناسبة عيد الاتحاد، وهو المركز الثقافي الجديد متعدد التخصصات الحائز على الجوائز والذي افتتح مؤخراً لاستقبال جميع الزوار، ويقدم فعاليات وورش عمل تدريبية على الحرف التراثية مثل صناعة البرقع والتلي.

وتختتم الفعاليات بجلسة حوارية بين آمنة أبوالهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، وسارة الخيال، المصممة الإماراتية الموهوبة، يليها عروض فرقة أوركسترا الفردوس الموسيقية الآسرة.

كما يتاح للزوار الاحتفال بعيد الاتحاد في تيرا مع مهرجان الطبيعة والعجائب، من اكتشاف النباتات المحلية مثل أشجار الغاف وأزهار الصحراء. واعتباراً من 6 ديسمبر ولغاية 31 ديسمبر، تقام «مدينة الشتاء» في ساحة الوصل بأجواء احتفالية.

وتتضمن أكشاكاً موسمية وعروضاً ترفيهية وتجارب فريدة للأطفال. وينطلق معسكر الشتاء في 8 ديسمبر ولغاية 2 يناير، ليقدم للأطفال تجربة لا تنسى تتضمن أنشطة ترفيهية.