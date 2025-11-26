جناح الإمارات في القرية العالمية يحتفي بروح الاتحاد

حيث تدعو الوجهة ضيوفها اعتباراً من 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر، للاستمتاع بتجارب تسوق ومذاقات إماراتية أصيلة تعكس ثراء الثقافة المحلية وإبداع صُنّاعها.
فيما سيتمكن الضيوف داخل الجناح من متابعة الحرفيين أثناء ممارسة حرفهم أمامهم مباشرة، وتجربة نكهات إماراتية أصيلة. وتقدم القرية التراثية للضيوف لمحة أصيلة عن ماضي دولة الإمارات العربية المتحدة وتفاصيل أسلوب حياتها التقليدي.
حيث تبرز هذه المنطقة سحر الحرف القديمة وتسلط الضوء على جمال البساطة في العمارة والملبس، مجسدة دفء الضيافة الإماراتية وأصالتها.
ويستطيع الضيوف استكشاف الحرف اليدوية التقليدية والاستمتاع بالأجواء والتقاط صور ولحظات تذكارية تحتفي بالهوية الوطنية الغنية. ويعكس جناح مؤسسة خليفة جماليات العمارة الإسلامية والأصالة الإماراتية من خلال أقواسه الرشيقة وقبابه وتفاصيل تصميمه المحاطة بأشجار النخيل.
ويقدم الجناح منصة لدعم رواد الأعمال الإماراتيين الصاعدين، ويتيح لهم عرض إبداعاتهم عبر منتجات تتنوع بين الأزياء ومستلزمات المنزل والإكسسوارات.
وتأتي تجارب المأكولات الإماراتية لتكمل رحلة التسوق وتضفي على زيارة القرية العالمية طابعاً متكاملاً، حيث يتذوق الضيوف في مختلف أرجاء الوجهة أطباقاً محلية أصيلة من مجموعة من منافذ المأكولات المنتشرة عبر القرية العالمية.
وتضاء سماء القرية العالمية من 1 حتى 3 ديسمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعروض ألعاب نارية خلابة ترسم ألوان علم الإمارات في الأفق، وتأتي عروض طائرات الدرون بألوان العلم في 1 و2 ديسمبر بعد انتهاء الألعاب النارية، لتقدم عرضاً حديثاً يأسر الأنظار ويمزج بين التقنيات المتقدمة ومشاعر الفخر بالوطن.