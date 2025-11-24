رحيل بطل الـ 250 فيلماً.. الهند تودع دارمندرا

توفي نجم بوليوود الهندي الشهير دارمندرا يوم الاثنين عن عمر يناهز 89 عام،تألق النجم الراحل في مسيرة فنية استثنائية امتدت لستة عقود، اشتهر خلالها ببراعته في الأعمال الكوميدية الرومانسية، وكذلك في أفلام الحركة المليئة بالتشويق والإثارة.

وكان الممثل قد عانى مؤخراً من وعكة صحية نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مومباي.

عبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن حزنه في بيان نشره عبر منصات التواصل، قائلاً إن: "وفاة دارمندرا تشكل نهاية حقبة في السينما الهندية". وأضاف مودي: "كان شخصية سينمائية بارزة، وممثلاً استثنائياً أضفى سحراً وعمقاً على كل دور أدّاه".

ظهر دارمندرا في أكثر من 250 فيلماً خلال مسيرته الحافلة، واشتهر باسم "الرجل الحديدي لبوليوود"، وحصل على إحدى أرفع الأوسمة المدنية في الهند، وهو وسام "بادما بوشان".

تُعد شخصية "فيرو" التي جسّدها في الفيلم الكلاسيكي "شولاي" (Sholay) عام 1975، الدور الأكثر شهرة وتأثيراً في مسيرته المهنية، ويُصنف الفيلم كأحد أنجح وأهم الأفلام في تاريخ السينما الهندية.

وبرغم تألقه في أفلام الحركة خلال ثمانينات القرن الماضي، كان لدارمندرا بصمة لا تُمحى في الأعمال الرومانسية والدرامية كذلك.

لم يقتصر تأثير دارمندرا على الفن، بل كان عضواً في البرلمان الهندي،وهو أب لستة أولاد، وقد شارك في إنتاج أفلام من بطولة نجليه ساني وبوبي ديول، اللذين سارا على خطاه في التمثيل.

ومن المقرر طرح فيلمه الأخير، الذي يحمل اسم "إيكيس" (Ikkis) للمخرج سريرام راغافان، خلال الشهر المقبل، ليختتم مسيرة فنية تاريخية.